Ricoveri in lieve calo, ancora vittime a doppia cifra

Segno meno per le terapie intensive delle Marche, che registrano 5 dimissioni nelle ultime 24 ore, mentre crescono i ricoveri in semi intensiva, + 7. In totale, dopo giorni di crescita, calano (-2) i ricoveri totali causa Covid, a quota 959. Cresce, seppure di poco, il numero delle persone in pronto soccorso (+3) per un totale di 113 persone.

Nel dettaglio sono 152 i ricoveri in terapia intensiva, 214 in semi intensiva, e 593 nei reparti non intensivi.

Crescono i dimessi/guariti (+ 721), a quota 73092 dall’inizio della pandemia.

Tredici vittime nelle ultime ore: c’è anche un 59enne

Sono 13 le vittime Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, tra cui 8 uomini e 5 donne. La vittima più giovane, un 59enne di Carpegna, la più anziana un 95enne di Ascoli. Tutti avevano patologie pregresse.

Dall’inizio della pandemia sono 2579 i decessi legati al virus.