Il virologo: “Con i vaccini per tutti Natale 2021 senza mascherina” – VIDEO

Il Natale 2021 senza mascherina potrebbe essere più di un’ipotesi con i vaccini illimitati e per tutti in autunno, una volta finiti di vaccinare gli americani. Il virologo Stefano Menzo, tra i più noti a scovare varianti, dice di più: il virus sarebbe eradicabile con una vaccinazione di massa, costante, obbligatoria per alcune categorie, e che comprenda anche i giovanissimi sotto i 16 anni.

Poi il punto sulla scuola che riapre dopo Pasqua, anche in zona rossa: “Gli studi che escludono un aumento dei contagi non sono affidabili”.

Servizio di Lucio Cristino…