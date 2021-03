CIVITANOVA – Crolla una tettoia a quattro metri di altezza e travolge un operaio di una ditta di ristrutturazione. E’ successo poco fa in un cantiere in via Volturno a Civitanova Marche. L’uomo, italiano di circa 40 anni, è stato soccorso e portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in gravi condizioni. Era comunque cosciente all’arrivo dei soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e gli ispettori dell’Asur.

In aggiornamento.