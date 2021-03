Villa Fastiggi seconda in Italia per contagi, positivi 47 detenuti – VIDEO

PESARO – Il Carcere di Villa Fastiggi di Pesaro al secondo posto in Italia, tra gli istituti penitenziari con più detenuti positivi al Covid. Sono 47 attualmente le persone infette nella struttura pesarese, tre in meno rispetto ai 50 riscontrati nel carcere di Catanzaro. A denunciare la situazione in una nota il sindacato di Polizia Penitenziaria. Ma a Villa Fastiggi al momento la maggior parte dei detenuti è asintomatica.

Nel frattempo prosegue il piano vaccinale per il personale della polizia penitenziaria, mentre si attende di conoscere una data di inizio per i detenuti.

A preoccupare il sindacato sono soprattutto i rischi collegati alle varianti del virus.