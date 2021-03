“Meglio il doppio tampone negativo del green pass”: il turismo post pandemia – VIDEO

“E’ preferibile un corridoio turistico in stile crociere con un doppio tampone negativo, in partenza e in ritorno nel proprio Paese, meglio se in aeroporto, con quarantena per un massimo di 7 giorni”.

Il turismo che sarà nelle parole di uno dei più noti esperti, Ludovico Scortichini, sezione turismo di Confindustria Marche.

Intanto, è l’estate 2022 quella che dovrà dare la piena spinta al traffico aereo. Per l’aeroporto delle Marche l’obiettivo del mezzo milione di passeggeri è una correzione in corsa Covid rispetto al milione atteso dalla nuova dirigenza del Sanzio in tre anni.

L’antipasto, intanto, arriverà con le nuove rotte per giugno 2021: Parigi, Barcellona e due città tedesche, Berlino e DusselDorf.

