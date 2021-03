Long Covid, l’ex sindaco scampato: “Ti resta il senso di solitudine e una fatica che ti blocca” – VIDEO

Lo chiamano Long Covid, la malattia che si trascina a lungo, dopo essere stati contagiati dal virus. Per Stefano Simoncini, ex sindaco di Osimo, il calvario è ancora lungo: a più di un anno di distanza dal ricovero non riesce ancora a camminare e vive isolato in casa: “Se dovessi ricontagiarmi potrei avere seri problemi”.

E’ un racconto, il suo, della solitudine di questi lunghi mesi, dell’essere scampato, e del non desiderare altro che riprendere un proprio spazio nel mondo.

Il servizio di Lucio Cristino…