Contagi verso la stabilità, cresce il Pesarese

E’ del 31,2% il rapporto positivi/testati ai tamponi molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore. Si tratta di 856 nuovi contagi su 2738 test molecolari. La percentuale scende all’8% per gli antigenici, dove sono 90 i positivi (da sottoporre a molecolare) su 1121 tamponi. Complessivamente, tra molecolari e antigenici, sono 946 su 3859 i nuovi casi, con un rapporto del 24,5%.

Cresce il Pesarese nei nuovi contagi

I positivi ai molecolari sono 856 (148 in provincia di Macerata, 286 in provincia di Ancona, 227 in provincia di Pesaro-Urbino, 85 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli Piceno e 40 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (89 casi rilevati), contatti in setting domestico (212 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (333 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (3 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 198 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.