Marche, altri 882 tamponi positivi nelle Marche

ANCONA – Sono 882 i nuovi casi positivi scoperti nelle ultime 24 ore nelle Marche dai 2570 test molecolari effettuati con un’incidenza del 34,3%. A cui si aggiungono i 69 tamponi positivi dagli 893 test antigenici rapidi (incidenza dell’8%) che poi andranno di nuovo testati per conferma con il molecolare, come comunica il Servizio Salute della Regione Marche.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono dunque 822 (153 in provincia di Macerata, 279 in provincia di Ancona, 202 in provincia di Pesaro-Urbino, 75 in provincia di Fermo, 83 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione).

Di questi 87, ovvero il 9,8%, si riferiscono a persone che hanno sviluppato sintomi riconducibili al Covid-19.