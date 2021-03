Fai il tuo teatro, quando il territorio rinasce con la cultura – VIDEO

URBINO – Fermo da oltre un anno salvo brevi riaperture a causa della pandemia il mondo dello spettacolo dal vivo studia come poter ripartire dando nuovo slancio non solo al settore ma anche alle realtà sociali e locali in cui esso opera. È uno degli obiettivi del corso gratuito di alta formazione “Fai il tuo teatro!” dedicato alle professionalità della scena e organizzato dal centro teatrale dell’Università di Urbino.

Le classi si svolgeranno nel periodo del festival Urbino Teatro Urbano dall’1 al 10 luglio 2021.



Il bando consultabile sul sito di Urbino Teatro Urbano resterà aperto fino al 12 aprile. Il corso è rivolto esclusivamente a compagnie teatrali e collettivi che operano in Italia o all’estero .

Nell’anno del covid il teatro è tornato a esplorare di più i palcoscenici digitali, ma nel post pandemia si dovrà lavorare anche sul ricostruire un contatto con il pubblico e ricreare uno spazio di comunità culturale. Specialmente nelle aree più soggette allo spopolamento, come ad esempio l’entroterra marchigiano che affronta l’emergenza del covid nelle difficoltà create dal sisma.