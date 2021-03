“Il ricordo salvato”, il concorso letterario in memoria di Emma Fabini – VIDEO

SENIGALLIA – Fazio Fabini, nella conferenza stampa on line, presenta il premio letterario in memoria di sua figlia, Emma. Morta a 14 anni, insieme ad altri quattro ragazzini e a una madre 39enne nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nella calca causata da spruzzi di spray al peperoncino l’otto dicembre 2018. Dopo il libro “I ricordi non salvano le lacrime”, scritto a quattro mani da papà Fabio e gli scritti lasciati dalla figlia adolescente, arriva il premio “”Il ricordo salvato” aperto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 18 anni, diviso in due sezioni. Scrivere era una grande passione di Emma, timida e colorata, come lei stessa si descriveva.