Coronavirus, ricoveri a quota 891, altri 9 decessi

ANCONA – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono verificati altri 9 decessi per un totale di vittime che sale a 2.473 dall’inizio della pandemia. La vittima più giovane una 74enne di Fabriano la più anziana un 94enne di Macerata.

Numeri in rialzo per i ricoveri Covid-19 nelle Marche: nell’ultima giornata hanno raggiunto gli 891 (+11) soprattutto a causa di un’impennata di pazienti in terapia intensiva (139 +6) e Semintensiva (242, +16); 52 le persone dimesse. Calano invece di 11 i pazienti nei reparti non intensivi 510.

Saliscendi per gli assistiti in pronto soccorso che dopo la salita di ieri (+16) risultano in calo (-6 135) di cui 22 a Marche Nord. Gli ospiti di strutture territoriali sono 233 (-2). In leggero aumento i positivi in isolamento domiciliare (9.252, +15) mentre calano le quarantene per ‘contatto’ con positivi (21.571, +258; 8.636 con sintomi, 382 operatori sanitari).