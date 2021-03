Ancona, Consiglio aperto sul Commercio: “occasione persa”. Confartigianato chiede più rispetto per le imprese.

“Quella del consiglio comunale tenutosi martedì è un’occasione persa, dato ciò che è emerso”, afferma Paolo Longhi, Presidente Confartigianato Imprese Ancona. “Forse non c’è la percezione della drammaticità del momento che stiamo vivendo e vedere la maggioranza astenersi di fronte a una proposta come quella della Consulta, organo di colloquio settimanale con l’amministrazione e proficua occasione di dialogo, ci dimostra la scarsa percezione che c’è della situazione drammatica che vivono le imprese. Questo è un momento, invece, in cui le istituzioni e i partiti dovrebbero convergere in una visione unitaria, non servono certo divisioni”.

“Le Associazioni come Confartigianato – ha proseguito Longhi – parlano ogni giorno con le imprese associate, le quali vivono momenti ancora molto drammatici. Insieme riusciamo a far prevalere il senso di responsabilità, al netto delle grandi difficoltà che stanno affrontando e nonostante il tessuto economico e sociale sia messo a durissima prova, con aiuti pressoché nulli”.

“Invece di ragionare su politiche di reale sostegno alle attività economiche, a oggi nel consiglio si sono affrontati temi di riqualificazione cittadina, quali il decoro urbano, e ci spiace che il consiglio sia stata davvero un’occasione persa, quando c’è bisogno oggi di discutere e affrontare questioni molto più attuali e importanti”, continua Longhi. “I nostri imprenditori intervenuti al consiglio hanno chiesto, infatti, di puntare l’attenzione sulle necessità attuali delle imprese e su come destinare capitoli di bilancio per prevedere, ad esempio, sgravi sugli affitti che continuano a essere pretesi, nonostante le attività siano spesso chiuse, e la riduzione o l’annullamento della tassazione per permettere alle aziende di resistere. A questo punto, le imprese andranno avanti, come sempre, al di là della politica. Ribadiamo la disponibilità – ribadisce il Presidente a nome del Comitato territoriale di Confartigianato – a portare proposte concrete nell’ambito della Consulta settimanale, qualora l’Amministrazione decidesse di avviarla”.