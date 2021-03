ANCONA – Genitori in smart working a casa, ma con i figli in dad da seguire. È la routine della zona rossa, dove finite le lezioni i genitori si destreggiano tra la cura dei figli, specialmente i più piccoli e la giornata di lavoro da portare a termine. E in questa modalità iperconnessa prendersi del tempo per sé diventa complicato.

