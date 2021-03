Bertolaso torna a Civitanova. Ciarapica: “Il Covid Hospital? Fondamentale”.

Incontro a Civitanova Marche tra il sindaco Fabrizio Ciarapica e Guido Bertolaso, attuale consulente per la Regione Lombardia nella campagna vaccinale anti Covid. “Abbiamo parlato della situazione pandemica nazionale e nelle Marche, sottolineando quanto sia stato fondamentale realizzare il Covid Hospital di Civitanova”, ha detto Ciarapica.

Covid Hospital che venne realizzato sotto il coordinamento delle stesso Bertolaso e grazie al contributo dell’Ordine di Malta e con donazioni di privati.

“Ho spiegato a Bertolaso – ha aggiunto il sindaco – che al momento sono attivi quattro moduli, occupati da 56 malati e pochi giorni fa, le autorità sanitarie hanno avuto la necessità di aprire il quinto modulo per ricoverare altri sette ospiti. Lo scorso anno, in occasione della decisione di convertire gli spazi fieristici in Covid Center, in molti si opposero a quella decisione, oggi possiamo dire che la scelta era stata giusta e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

“La soluzione di creare Covid Hospital come il nostro di Civitanova o come quello di Milano – ha concluso – dovrebbe essere adottata da tutte le regioni italiane e di questo ne è ampiamente convinto pure Bertolaso come ha avuto modo di ribadirlo stamani durante il nostro incontro”.