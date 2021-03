Fabio Luna confermato presidente del Coni Marche – VIDEO

ANCONA – Fabio Luna è stato confermato presidente del Coni Marche. Con 51 voti Luna riconquista la fiducia dei 54 rappresentanti presenti su 56 del Consiglio regionale e guiderà il Comitato per il prossimo quadriennio olimpico. Eletta anche la nuova Giunta.

A comporre l’organo direttivo, per le federazioni Marco Porcarelli (Fita) con 18 preferenze, Andrea Pietroni (Fipav) con 14 e Renato Camilli (Fids) con 12. Per le discipline associate si afferma Rita Placidi (Fitw) con 52 voti su 54. Per gli atleti, entra in Giunta Chiara Papalini (Fise) con 54 voti su 54. Per i tecnici vittoria di Giovanni Battista Torresi (Fit) con 53 voti su 54. E per gli Enti di promozione sportiva Armando Stopponi (Uisp) con 48 voti su 54.

Il ringraziamento a tutti coloro che gli hanno dato fiducia le prime parole del presidente Luna, già presidente prima e delegato della delegazione provinciale di Ancona