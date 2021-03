Prima Domenica “in rosso” per le province di Ancona e Macerata. Da Lunedì (forse) tocca a Pesaro-Urbino. Fermo e Ascoli in arancio. Ecco tutte le regole

Domenica “in rosso” per le province di Ancona e Macerata. Da Lunedì (forse) tocca a Pesaro-Urbino. Ecco tutte le regole.

Un week end di sole, il primo in zona rossa per le Province di Ancona e Macerata. Le altre zone delle Marche sono in arancione, ma la curva dei contagi potrebbe portare a nuove dolorose restrizioni. Da lunedì la provincia di Pesaro potrebbe entrare in zona rossa.

La Regione, con l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, attende di analizzare oggi i dati della settimana appena passata per calcolare la media sul totale dei contagi ogni 100mila abitanti e i numeri dei letti occupati negli ospedali.

Attualmente in provincia di Pesaro il livello è sui 190 circa di positivi, ma, dice Saltamartini, si sta avvicinando alla soglia limite di 250 casi su 100mila abitanti. La curva dei contagi ricalcherebbe, sfasata di pochi giorni, il picco di Macerata. Se ai nuovi positivi si aggiunge la pressione sugli ospedali, la probabilità che nelle prossime ore anche la provincia di Pesaro diventi rossa è molto elevata.

Su questo fronte, l’Asur ha già convocato on line i sindaci di tutti i comuni della provincia. Circa 50 presenti. Oltre a loro e a Saltamartini, il direttore Area vasta Romeo Magnoni e il dg Asur, Nadia Storti. “I parametri portano al rosso”, ha anticipato Saltamartini ai sindaci riuniti.

Fermo e Ascoli dovrebbero per ora restare in arancione.

Ma quali sono le regole per evitare di incappare nelle multe e rischiare il contagio? Ecco il nuovo Dpcm firmato da Draghi, in vigore dal 6 Marzo al 6 Aprile, pubblicato in gazzetta ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg