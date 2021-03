Covid nelle Marche, il contagio corre: 852 nuovi casi. Torrette chiede aiuto a Pesaro e Civitanova. Variante Sudafricana ad Ascoli.

Il contagio corre. Sono 852 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi.

Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che “nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.893 tamponi: 3.487 nel percorso nuove diagnosi (di cui 803 nello screening con percorso Antigenico) e 2.406 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 24,4%)”.

Degli 852 positivi 353 sono in provincia di Ancona, 186 in provincia di Pesaro Urbino, 109 in quella di Macerata, 101 in quella di Fermo, 74 in provincia di Ascoli Piceno e 29 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (97)), contatti in setting domestico (210), contatti stretti di casi positivi (305), contatti in setting lavorativo (19), contatti in ambienti di vita/socialità (4), contatti in setting assistenziale (2 ), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (20), screening percorso sanitario (3) e 2 casi provenienti da fuori regione.

Per altri 190 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sugli 803 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 66 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%”.

Torrette chiede aiuto a Pesaro e Civitanova. Sul fronte ospedaliero, se un anno fa, nel Marzo 2020, da Pesaro arrivavano a Torrette pazienti Covid, che il San Salvatore non riusciva ad accogliere vista la drammatica emergenza della prima ondata, in queste ore le parti si sono invertite: adesso è Torrette a chiedere aiuto agli altri ospedali delle Marche, quello di Pesaro in primis, dove trasferire pazienti Covid con polmoniti interstiziali gravi e l’urgenza di essere intubati e seguiti in terapia intensiva. Nell’ultima settimana una decina di pazienti gravi sono stati smistati sugli ospedali di Pesaro, ma anche a San Benedetto e al Covid Hospital di Civitanova: “Se non avessimo una rete funzionante a livello regionale potremmo dire di essere in forte difficoltà, ma per fortuna ci sia aiuta tra di noi, con gli altri ospedali del territorio”, ha commentato il direttore generale di Ospedali Riuniti, Michele Caporossi.

Variante Sudafricana ad Ascoli. Si sono intanto aggravate le condizioni di salute della donna residente in provincia di Ascoli Piceno contagiata dalla variante sudafricana del Covid 19. Si è infatti reso necessario il ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.

La donna, di giovane età, era risultata positiva al rientro dalla Svezia dove si era recata per motivi di lavoro. Il tampone a cui è stata sottoposta era stato processato ad Ancona su indicazione dell’Area Vasta 5 di Ascoli. Sta rispondendo positivamente alla terapia alla quale è sottoposta da qualche giorno. Contagiati anche due suoi familiari le cui condizioni non destano al momento preoccupazione.