Post sisma, la nuova Castelsantangelo sul Nera, “non identica, ma autentica” – VIDEO

Presentati i piani attuativi per uno tra i comuni tra i più colpiti dal sisma del 2016.

CASTELSANTANGELO SUL NERA – Non identica, ma autentica. E’ l’indicazione per Castelsantangelo sul Nera che verrà. Il piccolo comune dei Sibillini a cavallo tra Marche e Umbria, uno tra più i più colpiti dal sisma del 2016, in consiglio comunale approva i piani attuativi che portano la firma dell’archistar Stefano Boeri, a capo del gruppo Mate incaricato della progettazione. La presentazione in piena pandemia, con la formula dello streaming. Il progetto di ricostruzione del centro e delle 8 frazioni si pone l’obiettivo di mitigare il rischio sismico, valorizzare le risorse naturali, recuperare il patrimonio storico ma anche andare verso la produzione energetica ad alta sostenibilità.