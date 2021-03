La pandemia e la zona rossa non fermano lo spaccio

Sono 10 gli arresti per droga operati dalla Squadra Mobile dall’inizio dell’anno. L’ultimo riguarda un ex commerciante di 57 anni scoperto dalla Polizia. A casa aveva un etto e mezzo di cocaina.

ANCONA – Aveva tentato di disfarsi della droga, gettandola tra le auto in sosta in via de Gasperi, ad Ancona, ma è stato scoperto dagli uomini della squadra mobile della Polizia di Ancona, diretti dal dottor Carlo Pinto. Si tratta di un 57enne, ex commerciante tunisino, arrestato per droga.

Dagli accertamenti successivi, a casa dell’uomo, è stato inoltre scoperto un etto e mezzo di cocaina (valore circa 15.000 euro) nascosti nel bagno e € 2.250 ritenuto il provento della fruttuosa attività di spaccio.

Oltre allo stupefacente ed al denaro, i Poliziotti hanno sequestrato 300 grammi di creatina monoidrata e numeroso materiale atto al confezionamento e allo spaccio.

La pandemia non ferma lo spaccio. Sono 10 gli arresti per droga operati dalla Squadra Mobile dall’inizio dell’anno, per un totale di 7 etti e mezzo di stupefacente tolto dal mercato, insieme a quasi 30.000 euro, ritenuto il provento dell’attività delittuosa. Più o meno gli stessi risultati conseguiti l’anno precedente e riferiti allo stesso periodo.

I risultati conseguiti dall’Organo investigativo della Questura di Ancona sono il frutto anche della incessante attività di controllo del territorio voluta e disposta dal Questore di Ancona Giancarlo Pallini, mediante i numerosi servizi continuamente organizzati nell’intera provincia.