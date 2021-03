Due nuove ambulanze per la Croce gialla di Falconara: “Un omaggio alle donne”. èTV c’è. Ecco come seguire l’evento.

“Domenica 7 marzo 2020 – si legge nell’invito – in ottemperanza alle restrizioni dettate dall’ordinanza del 2 marzo 2021, trasmetteremo online l’inaugurazione delle due nostre nuove ambulanze nominate Sierra e Charlie.

Questi due nuovi mezzi sono il risultato del generoso contributo e sforzo di privati cittadini, aziende locali e anche forze politiche che, in modo diverso e ognuno secondo le proprie possibilità, ci hanno sostenuto a dimostrazione della fondamentale importanza del servizio che svolgiamo in favore della cittadinanza.

La prima ambulanza, denominata Charlie, è un mezzo A-als (unità mobile di rianimazione) dotato di monitor defibrillatore che è già attivo dall’ottobre scorso e presta servizio anche come mezzo sostitutivo dell’automedica oltre che come ambulanza di categoria A.

Il secondo mezzo, denominato Sierra, è la prima ambulanza a pressione negativa nella Provincia di Ancona ed è dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, motivo per cui abbiamo scelto per inaugurarla una data a ridosso dell’8 marzo, festa dedicata appunto a tutte le donne.

Abbiamo voluto diffondere questo messaggio posizionando sul fianco dell’ambulanza l’hashtag #neancheconundito, appunto in richiamo a quanto scritto precedentemente.

Il sistema a pressione negativa invece è una tecnologia innovativa nell’ambito ambulanze (poiché viene usata specialmente negli ospedali come nelle sale operatorie), che permette di avere un ricambio costante di aria all’interno del vano sanitario riducendo così i rischi di contaminazione per l’equipaggio presente in caso di trasporto di paziente infetto (o sospetto) da patologia infettiva, come il Covid-19.

L’evento, oltre agli interventi delle autorità presenti, vedrà una breve presentazione che illustrerà il funzionamento del sistema a pressione negativa e un successivo intervento da parte dell’avvocato Montenovo che si incentrerà sul fenomeno della violenza di genere che non si è fermato neanche durante la pandemia.

A seguire, in sede avverrà il taglio del nastro che verrà ripreso in diretta. Saranno presenti le telecamere di èTV, che realizzerà uno speciale televisivo.

Sarà possibile seguire l’evento webinar in diretta Facebook dalle ore 16 circa sulla pagina Croce Gialla Falconara.

Previsti gli interventi di: Loris Signoracci (presidente Croce gialla falconara), Silvia Riccardini (vicepresidente Croce gialla falconara), Stefania Signorini (sindaco), Andrea Sbaffo (presidente anpas marche), Prof. Fabrizio Pregliasco (presidente anpas nazionale), Samanta Barbaresi (consigliera Croce Gialla Falconara, che presenterà il funzionamento della pressione negativa), Avv. Roberta Montenovo (rappresentante dell’associazione “donna e giustizia”, centro antiviolenza di Ancona, che farà un intervento incentrandosi sul fenomeno violenza di genere che non si è fermato durante la pandemia)

A seguire il taglio del nastro (ripreso in diretta dalla sede della croce gialla)