Covid-19, gli ospedali sono pieni: più di 90 persone nei pronto soccorso in attesa di un posto letto. Altri 16 decessi

I dati del Servizio Salute della Regione Marche e i preoccupanti dati dell’occupazione ospedaliera.

ANCONA – La terza ondata del Covid 19 si legge nei numeri del bollettino degli ospedali, tornati ad essere la trincea di una battaglia ancora lontana dall’essere vinta. Nel sabato in cui entra in vigore il nuovo Dpcm Draghi con le Marche a due colori tra rosso e arancione ci sono più di 90 persone che nei pronto soccorso degli ospedali di Ancona, Senigallia, Pesaro, Fabriano, Civitanova stanno aspettando un posto letto. Le corsie sono piene: le terapie intensive segnano due ingressi in più rispetto a ieri, confermando il trend delle ultime settimane. Nelle stanze dove si lotta per la vita attaccati all’ossigeno, sono ricoverate 94 persone affette da Covid-19. Sono il 40% dei posti totali delle rianimazioni, superiore alla soglia di guardia del 30% fissata dal Ministero della Salute per non compromettere l’operatività generale degli ospedali. Lanciano l’allarme gli anestesisti rianimatori di Aaroi- Emac, con il presidente dottor Marco Chiarello: “Mancano 78 anestesisti rianimatori”. Secondo decreto ministeriale ogni 8 posti letto dovrebbe esserci la copertura di un medico anestesista h24. Sono 600 i ricoverati nei reparti non intensivi: ovvero nelle Marche più di un letto su due è Covid. Sforando dunque del 10% la soglia che dovrebbe fermarsi al 40%.

Gli Ospedali Riuniti di Ancona corrono ai ripari. Sono stati installati i moduli container e per lunedì è previsto anche l’arrivo da Milano della tac, posta all’esterno del pronto soccorso, per valutare le condizioni polmonari dei pazienti Covid-19. L’ospedale regionale a Torrette di Ancona corre ai ripari dopo l’aumento esponenziale dei casi delle ultime settimane, in provincia di Ancona. La nuova strumentazione dovrebbe entrare in funzione già da martedì nei locali container che saranno dotati anche di un ecografo per valutare lo stato dei pazienti positivi accertati con il tampone molecolare.

Le vittime. Sale a 2334 il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche. Nelle ultime 24 ore si contano altri 16 decessi. Si tratta 5 uomini e 11 donne, tutti con patologie pregresse. Il più giovane un uomo di 62 anni di Montegranaro.

Il contagio corre. Emergono altre 836 nuovi positivi dai 2518 tamponi molecolari effettuati (incidenza del 33,2%) nel percorso delle nuove diagnosi a cui si aggiungono i 182 casi positivi al Covid-19 dai 1864 test antigenici rapidi (incidenza del 10%) che poi verranno sottoposti di nuovo al tampone molecolare.

Ancona ancora in testa al contagio. Più della metà dei nuovi positivi è della provincia di Ancona, ovvero 431, a seguire Macerata con 162 tamponi dove è stato rilevato il virus, finita con la Ancona nella zona rossa, 105 in provincia di Pesaro-Urbino, 59 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione.

Attenzione ai sintomatici. Dei positivi coloro che hanno sviluppato sintomi riconducibili al Covid-19 sono 92, ovvero 11% dei test effettuati nelle ultime 24 ore. La fonte più diffusa del contagio, ovvero per 339 casi, deriva da contatti stretti con persone positive.