Coronavirus, più di 1000 test positivi nelle Marche

Più di 1000 test positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore: il report del Servizio Salute della Regione.

ANCONA – Sono più di 1000, esattamente 1027 i positivi al Coronavirus scoperti nel percorso delle nuove diagnosi nelle Marche. Si riferiscono alle positività emerse dai 3084 test molecolari, con un’incidenza dunque del 33,3%, a cui si aggiungono i 67 casi scoperti dai 1594 antigenici rapidi (incidenza del 4%).

I numeri sono in crescita nella provincia di Macerata, entrata in zona rossa con 257 casi e prosegue il trend allarmante di Ancona con 346 positivi. Ancora 228 casi in provincia di Pesaro Urbino, 93 in provincia di Ascoli, 74 a Fermo e 29 da fuori regione.



Coloro che hanno sviluppato sintomi riconducibili al Covid-19 sono 101, ovvero quasi il 10% del totale delle nuove positività.