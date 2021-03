Zona rossa, tra chi è aperto e chi no – VIDEO

ANCONA – Il passaggio in zona rossa della provincia di Ancona chiude le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per chi vende generi alimentari e di prima necessità. Ma se per il primo settore menzionato è facile capire chi resterà aperto, fermo restando che bar e ristoranti come già in zona arancione potranno continuare a lavorare solo tramite asporto e delivery, per il secondo è bene fare un po’ più di chiarezza.

Chiudono i negozi di abbigliamento e di accessori, ma restano aperti quelli per bambini e neonati e per la biancheria personale. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le cartolerie, le librerie e i negozi di giocattoli per bambini così le farmacie, le parafarmacie e i negozi per l’igiene della persona, profumerie comprese .

Continuerà a lavorare anche tutto il comparto florovivaistico così come i negozi di articoli sportivi, ferramenta, elettronica, lavanderie e le concessionarie di auto e moto. Le chiusure da zona rossa al momento nelle Marche valgono solo per la provincia di Ancona, ma le associazioni di categoria guardano con preoccupazione alle nuove regole che prevedono un intervento più mirato nell’arginare i nuovi focolaio con microzone rosse e non più solo interventi regionali.

A decidere sarà un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, che monitorerà gli effetti dell’allentamento delle misure e verificherà la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.