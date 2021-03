Vaccinazioni nelle Rsa, prima dose solo al 40% degli anziani – VIDEO

ANCONA – Un’accelerazione nelle vaccinazioni delle strutture residenziali per anziani della regione, è la richiesta mossa dai sindacati dei pensionati delle Marche preoccupati dai dati che riguardano la copertura vaccinale raggiunta finora per questa categoria di popolazione.

Stando ai dati prodotti dal Servizio Sanità relativi al 22 febbraio scorso è forte la variabilità tra le Aree Vaste, con l’AV 1 in difficoltà che registra solo il 18% di vaccinazioni per la prima dose, e il 3% per la seconda. Le strutture per anziani in Italia, pur accogliendo solo lo 0,4% della popolazione nazionale, hanno registrato quasi un terzo di tutti i decessi italiani da Covid.

Ma i sindacati chiedono anche risposte per le vaccinazioni ai soggetti fragili e alla fascia di popolazione compresa tra i 65 e gli 80 anni.