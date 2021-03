Ricoveri da Covid in aumento ovunque: oltre 2300 vittime della pandemia

Decisa crescita dei ricoveri da Covid19 in tutti reparti, nelle ultime 24 ore nelle Marche. Il totale fa segnare 667 persone ricoverate, + 22 nelle ultime 24 ore. In lieve diminuzione i degenti in pronto soccorso (-4), a quota 80.

Nel dettaglio, sono 87 i ricoveri in terapia intensiva (+3), 168 in semi intensiva (+1), e 412 in reparti non intensivi (+18).

In forte aumento anche dimessi e guariti (+ 652 in 24 ore), a quota 57.931 dall’inizio della pandemia.

Sono 21.083 le persone in isolamento, di cui poco meno di un terzo (6.372) sintomatici. Gli attualmente positivi alla data di oggi sono 10.170.

Dodici vittime nelle ultime 24 ore

Sono 12 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di 9 uomini e 3 donne. Tra queste anche un 77 enne di Ancona, senza patologie pregresse. Gli altri deceduti, invece, avevano malattie presistenti.

Dall’inizio della pandemia sono 2307 le vittime causa Covid 19.