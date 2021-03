Parrucchieri, da sabato si chiude in zona rossa – VIDEO

ANCONA – Da sabato 6 marzo in zona rossa si abbassano le serrande anche dei parrucchieri, è la novità introdotta dal nuovo dpcm a firma Draghi che rispetto al dispositivo precedente stabilisce la chiusura anche per queste attività allineandole allo stop dei centri estetici già in vigore.

Il settore del benessere della persona nelle Marche si ferma dunque in provincia di Ancona, mentre nel resto della regione in zona arancione le attività resteranno aperte, ma potranno accogliere solo clienti del proprio comune.

Uno stop non gradito alle associazioni di categoria che sottolineano come il settore sia già penalizzato dalle restrizioni e dalla mancanza di ristori.

Alle chiusure sottolinea Confartigianato si affianca l’incremento del fenomeno dell’abusivismo, già in crescita durante il primo lockdown.