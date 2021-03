Da sabato, scuole chiuse nelle Marche e zone rosse nelle province di Ancona e Macerata

ANCONA – Scuole chiuse in tutta la regione. Marche in arancione, ma zona rossa per le province di Ancona e Macerata. Sarà il contenuto dell’ordinanza che il presidente Francesco Acquaroli firmerà nella mattinata di domani (venerdì 5 marzo).

Nuovi provvedimenti restrittivi per il territorio regionale dunque adottati alla luce dell’analisi dell’andamento epidemiologico effettuata con il servizio Sanità. Da sabato, le province di Ancona e Macerata saranno in zona rossa, che prevede tra le altre misure anche la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università. Le altre province di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno restano in zona arancione, con la chiusura e Dad al 100% delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado (medie e superiori) e delle Università.

Dopo quattro settimane l’indice di contagio nelle Marche torna sopra 1. Sarà domani, venerdì 5 marzo, il giorno del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia del Ministero della Salute, ma alcuni indicatori sono già noti. Come quello dell’Rt che è salito tra 1,05 e 1,08 nella settimana di riferimento tra il 22 e il 28 febbraio.

Oltre all’indice Rt infatti è la crescita di casi settimanali e la relativa incidenza dovuta al dilagare della variante inglese ormai presente nel 58% dei campioni analizzati; quindi la percentuale di occupazione di posti letto in terapia intensiva e in area medica sopra soglia.