Inrca, a Sirolo un laboratorio mobile: “Scoviamo il Covid” – VIDEO

E’ lunga e costellata di buone azioni, quotidiane, la strada verso la libertà, o meglio verso l’allentamento delle misure restrittive per fronteggiare la pandemia da Covid 19. Una strada lunga, ma possibile, anche nei giorni in cui arriva la conferma della zona rossa per l’Anconetano.

A fare la differenza le operazioni di tracciamento con i tamponi, come avviene con il Drive through organizzato dall’Inrca in piazza Giovanni da Sirolo, nei pressi del parcheggio all’annesso palazzo comunale.

Un vero e proprio laboratorio mobile.

