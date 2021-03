Il Tar delle Marche boccia il ricorso per l’ordinanza regionale, ma ammonisce la Regione

ANCONA – Il Tar delle Marche ha respinto l’impugnazione presentata da un gruppo di genitori nei confronti dell’ordinanza regionale che dispone la dad al 100% per tutti gli istituti superiori della regione e per le secondo e terze classi delle medie nelle province di Ancona e Macerata.

La decisione del giudice è motivata dalle nuove ordinanze e dal DPCM, ma la sentenza afferma però che “la Regione Marche sarà chiamata a rivalutare, alla stregua della nuova disciplina e dell’evolversi dei rilievi epidemiologici, la situazione, dovendo avere presente la necessità di non penalizzare in via prevalente il diritto all’istruzione scolastica in presenza rispetto ad altri concomitanti fattori di rischio ambientale allo stato non adeguatamente controllati e repressi”.

In una nota il comitato priorità alla scuola esprime soddisfazione per la sentenza: Il giudice riconosce quanto diciamo ormai da mesi, se la Scuola chiude e tutto il resto rimane aperto, le misure di contenimento vanno a penalizzare soltanto gli studenti.