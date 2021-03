Vaccini personale scolastico, partenza a rilento per problemi tecnici – VIDEO

ANCONA – Parte a rilento la vaccinazione del personale scolastico nelle Marche in particolare nel capoluogo regionale. Per la prima giornata sono 300 i prenotati su tutto il territorio regionale, ma a causa di problemi tecnici sulla piattaforma destinata alle prenotazioni i posti riservati a personale Ata e docenti all’impianto sportivo ‘Paolinelli’ di Ancona sono stati quasi interamente prenotati dagli over 80.

Al personale scolastico con meno di 65 anni viene somministrato il vaccino Astrazeneka, ma la prima giornata è anche un test per valutare la possibilità di dare il siero della Pfizer a chi è affetto da patologie così come previsto dal Ministero.

Le vaccinazioni di insegnanti e personale Ata vanno di pari passo con quelle degli over 80 iniziate il 20 febbraio scorso. Nella struttura anconetana ogni giorno vengono vaccinati 480 ultraottantenni a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno altre 70 vaccinazioni destinate al personale scolastico.