Vaccini, in settimana anche per le forze dell’ordine – VIDEO

ANCONA – Partita la vaccinazione nelle Marche per il personale scolastico seppur con qualche difficoltà legata a problemi tecnici, si continua a lavorare anche per garantire la copertura vaccinale ad altre fasce di popolazione a cominciare dalle forze dell’ordine che dovrebbero iniziare le vaccinazioni in settimana.

Per i soggetti fragili e i disabili ugualmente si stanno definendo i numeri in base alle indicazioni fornite dal ministero.

Nel frattempo continua a farsi sentire la pressione nelle strutture ospedaliere l’allerta già alta per la provincia anconetana ora si allarga al maceratese.