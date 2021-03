Covid nelle Marche: 446 nuovi positivi. Aumentano i ricoverati. Da oggi vaccini per il personale scolastico

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3020 tamponi: 1817 nel percorso nuove diagnosi (di cui 189 nello screening con percorso Antigenico) e 1203 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 24,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 446 (77 in provincia di Macerata, 295 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo, 14 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (61 casi rilevati), contatti in setting domestico (89 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (157 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (8 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati).

Per altri 107 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 189 test e sono stati riscontrati 25 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 13%.

I ricoveri – In aumento il complesso dei ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche: sono 654, +6 su ieri. In calo i pazienti in terapia intensiva, 72 (-5), mentre quelli in semi intensiva sono 164 (+1) e salgono quelli in reparti non intensivi, 418 (+10).



Secondo i dati del Sevizio Sanità della Regione Marche nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 41 dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali (Rsa dedicate) sono 199, le persone nei pronto soccorso (tecnicamente non considerate tra i ricoverati) 69. Crescono anche i positivi in isolamento domiciliare, da 9.411 a 9.576, e le persone quarantena per contatti con contagiati, da 19.525 a 20.377, di cui 5.729 con sintomi, 415 operatori sanitari. Il totale dei ricoverati più isolati è 10.230. I dimessi/guariti salgono a 55.375, i casi positivi diagnosticati da inizio pandemia a 67.857.

Vaccini per il personale scolastico –

Si sono aperte sabato le prenotazioni per la vaccinazione del personale scolastico delle Marche. La somministrazione è partita oggi, hanno ricordato dalla Regione, spiegando che può prenotarsi anche il personale della fascia d’età 55-64 anni (nati nel 1957).

Per quanto riguarda il personale delle Università, il personale dei quattro atenei marchigiani non dovrà prenotare. Anche gli atenei di Urbino e di Macerata infatti procederanno autonomamente con la vaccinazione del personale, così come l’università Politecnica delle Marche e l’università di Camerino.