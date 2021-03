Covid-19, altre 16 vittime. Donati: “Al reparto di rianimazione ora ci sono i ventenni” – VIDEO

I dati del Servizio Salute della Regione Marche

ANCONA – Ci sono anche una donna di 79 anni di Osimo senza patologie pregresse e una 59enne di Grottazzolina tra le 16 vittime delle ultime 24 ore del Covid-19 nelle Marche. Undici sono della provincia di Ancona, la più colpita di questa fase. Si appesantisce il bilancio più drammatico: sono 2275 i decessi correlati al nuovo Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche.

La “scheda arancione” giornaliera che indica i decessi

La situazione ospedaliera. In totale sono 649 i ricoverati, di cui 74 in terapia intensiva, più 2 rispetto alla giornata di ieri proprio nel reparto più grave, ma si registrano al contempo 41 dimissioni. I numeri però sono destinati a crescere nuovamente nei reparti, perché sono 83 le persone che stanno aspettando nei pronto soccorso in attesa di un posto letto, secondo i dati forniti dal Servizio Salute della Regione Marche. In particolare in pronto soccorso ci sono 22 pazienti in attesa a Torrette di Ancona, 13 a Jesi e 14 a Civitanova Marche. La seconda ondata non è finita e già si parla di terza. Si lavora in emergenza senza sosta da ottobre a rianimazione agli ospedali riuniti di Ancona. Il punto con il direttore Abele Donati: “Adesso abbiamo anche i ventenni in terapia intensiva”.

La situazione del contagio. Come sempre accade nel week end si registrano meno tamponi effettuati rispetto ai giorni scorsi. Sono 446 i nuovi positivi emersi dai tamponi molecolari, a cui si aggiungono i 25 casi dagli antigenici rapidi che poi andranno di nuovo testati con il molecolare. Il contagio, come ormai accade da settimane, per effetto delle varianti corre in provincia di Ancona dove anche oggi si registrano altri 295 positivi. Cresce il contagio anche a Macerata, dove sono 77, 46 in provincia di Fermo, 14 ad Ascoli, 7 in provincia di Pesaro Urbino e 7 da fuori regione.