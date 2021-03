Cinghiali ad Ancona, i residenti: “Arrivano fino alle case” – VIDEO

ANCONA – Ripresi durante un’incursione notturna all’ex Crass o mentre passeggiano al parco e nel giardino delle scuole Anna Frank in via Brodolini. Sono sempre più frequenti gli avvistamenti dei cinghiali e Posatora e ora gli abitanti chiedono aiuto al Comune di Ancona per trovare una soluzione per gli ungulati che ormai scorrazzano liberamente per le vie del quartiere. Ma altre segnalazioni arrivano anche da Pietralacroce e Vallemiano.

Duecento le firme raccolte dal Presidente del Cpt e del Comitato “Frana Contro” per chiedere al comune di intervenire. Il comitato ha presentato la stessa istanza anche alla Regione, alla Provincia e alla Prefettura.

Un incontro per trovare una soluzione si è già svolto lo scorso mercoledì tra questi soggetti e il Parco del Conero. Il Comune ha chiesto alla Prefettura di trovare dei protocolli che permettano un intervento. Se infatti in casi simili per le aree rurali è previsto l’azione delle forze dell’ordine, per le aree urbane non è lo stesso. L’assessore all’ambiente Michele Polenta ha dunque chiesto di risolvere questo buco legislativo, ricorrendo all’intervento di personale che catturi i cinghiali. Un ulteriore incontro è previsto tra 15 giorni.