Ancona, l’ordinanza della sindaca Mancinelli:”Chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino al 14 marzo”

ANCONA – Da domani martedì 2 marzo, fino a domenica 14, sono sospese le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Ancona (scuole d’infanzia e nidi compresi, pubbliche e private).

“Il provvedimento è urgente e necessario”, scrive la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli che prosegue, “i ragazzi diversamente abili che hanno l’insegnante di sostegno possono frequentare la scuola, che si organizza per garantire il servizio. Fino a sabato l’Asur regionale raccomandava chiusure puntuali ma i dati di ieri e quelli di oggi sono peggiorati e siamo ben oltre il limite che il Comitato Tecnico Scientifico nazionale indica nelle nuove linee guida e nei diversi criteri resi noti ieri sera, per la chiusura totale delle scuole. Tutti gli indici ci dicono che il virus nella città corre velocemente, che ancora più velocemente corre nelle fasce d’età giovani, che la variante inglese è ampiamente diffusa. La situazione è difficile in tutta la provincia ma, in assenza di provvedimenti per tutto il territorio, mi assumo la responsabilità di agire per la tutela della salute pubblica nella mia città. Sono consapevole dei disagi che si creano per le famiglie ma guadagnare tempo, in questo caso, significa salvaguardare la salute e, a volte, la vita di tutti”.