Coronavirus, nelle Marche 588 nuovi casi. Da lunedì scatta l’Arancione, le regole. Settimana prossima? Ipotesi microzone rosse.

Questione sanitaria. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4336 tamponi: 2576 nel percorso nuove diagnosi (di cui 643 nello screening con percorso Antigenico) e 1760 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 588 (126 in provincia di Macerata, 264 in provincia di Ancona, 104 in provincia di Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo, 46 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (64 casi rilevati), contatti in setting domestico (139 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (184 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (27 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 643 test e sono stati riscontrati 28 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

Le nuove regole. Da lunedì le Marche tornano in zona arancione, dopo che settimana scorsa il provvedimento era stato preso per la Provincia di Ancona. Il ritorno delle Marche in zona arancione comporta l’adozione di regole diverse. Rivediamole tutte:

È consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le 5 e le 22. Non ci si può spostare da un comune all’altro, né da diverse regioni, salvo esigenze di lavoro, studio, salute o necessità. In tali casi, serve sempre l’autocertificazione. Rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, ma il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito. Ci si può muovere per motivi di emergenza o per esigenze lavorative, di necessità o di salute. La raccomandazione è di evitare gli spostamenti non necessari, anche all’interno del proprio Comune.

Riguardo i comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti, ci si può spostare per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. Sono in ogni caso esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Si può uscire dal proprio Comune per esigenze specifiche, quali fare la spesa (laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti punti vendita con maggiore disponibilità, anche in termini di convenienza economica) o per acquistare beni diversi da quelli alimentari.

Settimana prossima? Ma la giornata cruciale potrebbe essere quella di lunedì prossimo quando si farà il punto di una settimana di limitazioni. Se i numeri dovessero essere ancora così alti è possibile che la Regione intervenga nuovamente. L’ipotesi è quella di rafforzare le limitazioni della zona arancione oppure di passare direttamente al rosso semmai con microzone come accaduto in questi giorni con i venti comuni passati in arancione. Alcuni comuni, quelli con i dati peggiori, potrebbero andare in rosso anche se tra i sindaci sono in tanti a spingere per una colorazione unica, anche rossa, per l’intero territorio provinciale evitando la “macchia di leopardo” ritenuta poco efficace e difficile da gestire in termini di controlli.