Dodici vittime in 24 ore: c’è anche una 48enne

Sono i casi meno gravi a trascinare l’aumento dei ricoveri causa Covid 19 nelle Marche nelle ultime 24 ore. Solo le terapie intensive vedono una diminuzione (-4), mentre le semi intensive crescono (+4), così come i reparti non intensivi (+6). Il bilancio finale è di 648 ricoverati nelle strutture Covid della regione. In diminuzione i ricoveri in pronto soccorso (-8 in 24 ore(, per un totale di 59 posti letto occupati.

Nel dettaglio, le terapie intensive, come detto in diminuzione, sono a quota 77 ricoverati, mentre le semi intensive contano 163 degenti, e i reparti non intensivi 408, un numero che tiene alto le occupazioni dei posti letto in area medica, quindi il rischio alla base del monitoraggio che fa scattare l’assegnazione delle fasce colorate.

In crescita i dimessi/guariti (+ 467 in 24 ore) con 54970 marchigiani fuori dall’incubo Covid dall’inizio della pandemia.

Dodici vittime in 24 ore: tra loro una 48 enne

Sono 12 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, nelle Marche. Si tratta di 10 donne e 2 uomini, tutti con patologie pregresse. La vittima più giovane, una 48 enne di San Benedetto del Tronto, le più anziane, una 98 enne di Ancona e un 98 enne di Cingoli.

Dall’inizio della pandemia sono 2252 i decessi totali riconducibili ai sintomi del virus.