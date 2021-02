Trovato senza vita l’escursionista disperso sul Monte Vettore -VIDEO

Il corpo è stato individuato dopo ore di ricerche.

ARQUATA DEL TRONTO – E’ stato trovato senza vita in mattinata dopo ore di ricerche il 60enne che risultava disperso da ieri sul Monte Vettore. L’uomo è stato individuato in una zona molto impervia della parete sud del Monte Vettore. Subito raggiunto dai tecnici e da un Carabiniere Forestale, attrezzati con piccozza e ramponi, che hanno fornito supporto da terra al Tecnico di Elisoccorso ed al medico verricellati sul posto dall’elicottero del 118 Icaro02. Il medico ha potuto solo constatare il decesso. Hanno partecipato alle operazioni di ricerca e recupero oltre 40 uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e due unità cinofile del Corpo, provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria. Nella notte sono state fatte delle ricognizioni con l’elicottero dell’Aeronautica Militare abilitato al volo notturno proveniente da Pratica di Mare. Presenti i Carabinieri di Ascoli Piceno e comuni limitrofi ed un gruppo di VVF con in supporto l’elicottero Drago, che ha effettuato ricognizioni ad alta quota. La vittima è un pasticcere del Fermano, a quanto pare abituale frequentatore della montagna. A dare l’allarme erano stati i familiari al mancato rientro a casa dell’uomo ieri pomeriggio.