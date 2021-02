Il virus nelle Marche: crescono i ricoveri nelle rianimazioni, altre 10 vittime

La pandemia in cifre nel bollettino giornaliero del Servizio Salute della Regione Marche.

Altri 10 decessi nelle ultime 24. Si tratta di cinque uomini e cinque donne, tutti con patologie pregresse. La più giovane è una 70enne Tolentino spirata al Covid Hospital di Civitanova Marche. E’ il triste bollettino dell’emergenza sanitaria nelle Marche che arriva a 2219 vittime dall’inizio della pandemia in regione, esattamente un anno fa.

La situazione sanitaria. Salgono di nuovo i ricoveri, in particolare quelli in rianimazione che superano gli 80. Sono per la precisione 84, sei in più rispetto a ieri. Mentre i ricoverati in totale sono 639, con 51 persone dimesse nelle ultime 24 ore. Sono però 45 le persone in attesa di un posto letto nei pronto soccorso.

Il contagio. A guidare la non bella classifica è sempre la provincia di Ancona, dove sono stati scoperti 266 casi positivi sui 616 totali delle ultime 24 ore. A seguire 116 in provincia di Pesaro, 96 a Macerata, 90 ad Ascoli Piceno, 26 in provincia di Fermo e 22 da fuori regione. Ai 616 positivi di oggi (su 2429 test molecolari) si aggiungono i 91 casi dal test antigenico (1047 in totale) che poi andranno testati di nuovo con il tampone molecolare.



I vaccini. “La Regione Marche ha ricevuto ieri 18.700 dosi di vaccino Pfizer e 2.500 di Moderna”, dice l’assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini. Le dosi di vaccino Pfizer e Moderna arrivate ieri sono destinate agli over 80, e per le altre categorie per la quali si sta completando l’inoculazione della seconda dose. L’assessore ha inoltre richiesto al Ministero chiarimenti per sapere se alcune categorie come avvocati, sacerdoti, dipendenti comunali, addetti di agenzie funebri, rientrino tra i lavoratori di servizi pubblici essenziali. Saltamartini è anche tornato sul tema delle forniture: “attualmente vengono vaccinate circa 2.500/3.000 persone al giorno, se ci venissero fornite più dosi potremmo aumentare la somministrazione”.