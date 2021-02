I sindacati rispondono a Ciccioli: “Parole pericolose, sulla famiglia più concretezza” – VIDEO

ANCONA – “Troviamo pericolose le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia”. E’ la posizione unanime dei sindacati sulle dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli secondo cui: “I genitori di una famiglia naturale hanno compiti espliciti: il padre deve dare le regole, la madre accudire”.

Dichiarazioni su cui è tornato lo stesso Ciccioli con un comunicato stampa: “La famiglia naturale è formata da un uomo, una donna e dai figli: questa è la cellula base della società, nel senso che solo una donna può concepire una vita. Non sono entrato minimamente nel merito di matrimonio civile o religioso, di coppia di fatto o di famiglia allargata. Nella sintesi estrema sulla genitorialità ho specificato le funzioni dei genitori, valorizzando ciò che ormai è universalmente riconosciuto: accudimento e regolazione”.

Le parole del Capogruppo sono arrivate a margine della presentazione di una proposta di revisione di Fratelli d’Italia della Legge regionale sulla Famiglia. Un punto su cui tornano i sindacati stessi chiedendo però più concretezza e meno retorica.

Le sigle sindacali tornano inoltre a rivendicare la piena applicazione della legge 194 nelle Marche, di fronte agli annunci della Regione Marche sulla somministrazione della RU486 e ai dati sull’obiezione di coscienza nelle strutture sanitarie pubbliche.

Nelle Marche solo il 6% delle interruzioni volontarie di gravidanza avviene con metodo farmacologico, mentre la media nazionale si attesta al 21%.

Mentre gli obiettori di coscienza in regio rappresentano il 73% dei ginecologi ospedalieri e il 30% di quelli dei consultori, il 45% degli anestesisti e il 25% del personale sanitario non medico tanto che una donna circa su dieci deve andare fuori regione per abortire.