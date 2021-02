Frode per 25milioni di euro nel settore alimentare, 4 denunce – VIDEO

ANCONA – Comprava all’ingrosso prodotti alimentari e bevande sottocosto attraverso società cartiere, alcune delle quali create da lui stesso, per poi rivenderle a un prezzo vantaggioso, rispetto ai concorrenti per un giro d’affari di 25milioni di euro e 1,2milioni di Iva non versata. Le fiamme gialle hanno denunciato un imprenditore pesarese di 68 anni insieme ad altre tre persone prestanomi di tre società cartiere a lui riconducibili. Il G.I.P. di Pesaro ha inoltre disposto il sequestro di 70mila euro, ma sono in corso accertamenti per individuare ulteriori beni e disponibilità riconducibili all’evasore.

L’attività investigativa ha portato alla luce un meccanismo basato principalmente sull’interposizione di società fittizie, costituite“ad hoc”, nelle transazioni commerciali, tra i grossisti e i distributori di merci.

Le società gestite spesso formalmente da prestanomi e prive di una vera e propria gestione aziendale, acquistavano e rivendevano merce utilizzando fatture false e dissimulando le transazioni, in un sistema di frode, che ha interessato anche società al di fuori della provincia pesarese.

I militari ricostruendo l’incidenza percentuale delle fatture false utilizzate dall’imprenditore, sul totale delle fatture di acquisto, hanno rilevato una percentuale di circa il 75% ogni anno. A carico del medesimo imprenditore, erano già state riscontrate gravi violazioni fiscali per il tramite di altre società oramai cessate, che lo hanno portato più volte a giudizio, ottenendo tre condanne in primo grado, per un totale di pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione.