Il Vax-day Over 80: “Domani oltre 3600 somministrazioni” – VIDEO

ANCONA – E’ il Vax-Day per gli Over 80, l’ultimo gradino della fase 1 della campagna di immunizzazione in Italia e nelle Marche. Da domani, sabato 20 febbraio. Oltre il 60% dei 122 mila potenziali beneficiari si è prenotato attraverso la piattaforma Poste o via telefono. 15 i punti di somministrazione nelle cinque province e una macchina organizzativa che ricalca lo schema dello screening di massa.

Ad Ancona ultimi lavori per far trovare pronta la struttura di via Schiavoni, location scelta per le somministrazioni.