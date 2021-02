Il Covid non ferma la Solidarietà: Gabriella Frontalini sta meglio. Il suo saluto dall’Ospedale di Civitanova

Il Covid non ferma la Solidarietà: Gabriella Frontalini, fondatrice de “Il Sorriso di Daniela”, sta meglio. Il suo saluto dall’Ospedale di Civitanova, pubblicato sulla pagina Facebook della Onlus al servizio dei terremotati e degli orfani africani.

“Amiche e amici de “Il Sorriso di Daniela”, Gabriella sta meglio! Ecco il suo messaggio inviato direttamente dall’ospedale di Civitanova, Reparto Covid, al nostro Maurizio Socci: “Ciao Maury, volevo dirti che stamattina la dottoressa mi ha comunicato che domani mi toglierà l’ossigeno e mi farà di nuovo il tampone. Nel complesso sto molto meglio e non vedo l’ora di ritornare a casa. Volevo ringraziare tutti gli amici di FB che hanno seguito l’evoluzione della mia malattia e tutti quelli che hanno pregato per me. Mi dispiace molto Maury ma dovrai sopportarmi ancora: l’erba cattiva non muore mai. Un abbraccio a tutti”.

Gabriella nn si smentisce mai;-)