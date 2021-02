L’emergenza sanitaria in cifre: cala la pressione ospedaliera ma crescono le vittime

La situazione dal report giornaliero del Servizio Salute della Regione Marche.

ANCONA – Sono 2169 le vittime nelle Marche dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, iniziata poco meno di un anno fa. Oggi altri 17 decessi: otto donne e nove uomini, tutti con patologie pregresse tra i 75 e i 92 anni.

Negli ospedali. Cala la pressione ospedaliera per i pazienti Covid nelle Marche che scendono al di sotto della soglia psicologica dei 600: sono in totale 599, 13 in meno rispetto alla giornata di ieri, ma si registra un nuovo ingresso in rianimazione dove i degenti sono attualmente 79. Inoltre ci sono 38 persone nei pronto soccorso che attendono un posto letto.

Il contagio. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 532 con un rapporto positivi/testati del 22,8% (109 in provincia di Macerata, 264 in provincia di Ancona, 82 in provincia di Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo, 11 in provincia di Ascoli Piceno e 29 fuori regione). A questi si aggiungono 108 casi positivi dai test antigenici che andranno poi andranno ritestati con il tampone molecolare.