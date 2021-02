A Falconara uno sportello per aiutare gli anziani con la prenotazione. Per i vaccini a casa c’è da attendere – VIDEO

Si può prenotare on line o tramite il numero verde

Prosegue la prenotazione per la vaccinazione degli over 80 nelle Marche: al momento sono 72 mila per un target stimato di più di 122 mila persone.

FALCONARA – A 48 ore dal giorno di avvio (sabato 20 febbraio) per la vaccinazione anti-Covid rivolta agli over 80 le prenotazioni fatte oggi a Falconara sono per fine marzo. Qui il Comune, al Centro Pergoli, con il supporto dell’associazione di volontariato “Gruppo Amici per lo Sport” ha attivato uno sportello per aiutare gli anziani con la prenotazione on line. Ad oggi in tutte le Marche le prenotazioni degli over 80 sono circa 72 mila per un target stimato di circa 122 mila persone.

Dove si svolgeranno le vaccinazioni

Per gli over 80 non autosufficienti. Sarà un’equipe territoriale di medici di medicina generale a provvedere alle vaccinazioni degli ultraottantenni con difficoltà di deambulazione. Questo è quanto emerso dalla riunione che si è svolta mercoledì in Regione con i dottori di medicina generale per stabilire il piano vaccinale di questa specifica fascia di popolazione. L’accordo non è stato ancora siglato. Guarda il video.