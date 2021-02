Marche in ‘giallo’. L’allerta in provincia di Ancona. Acquaroli: “confronto con Istituto di Sanità”. Superata soglia 50 mila per dimessi e guariti. 11 decessi- VIDEO

ANCONA – L’Rt medio nelle Marche è 0.94, leggermente inferiore a quello nazionale (0.95). La Regione si avvia dunque a un’altra settimana in zona gialla, ma l’allerta è altissima soprattutto per quanto riguarda la diffusione della variante inglese, maggiormente presente in provincia di Ancona che è quella in cui si registra un aumento dei casi di contagio. Non a caso il presidente Acquaroli ha annunciato entro martedì prossimo una decisione in merito a eventuali misure restrittive (zona arancione, ndr) per l’Anconetano, dopo un confronto con l’Istituto Superiore di Sanità al quale la Regione invierà gli ultimi dati.

Tra il 3 e il 4 febbraio il Ministero della Salute e l’ISS ha approfondito un campione dei test risultati positivi per capire l’effettiva diffusione della variante inglese che infatti circola soprattutto nel centro del Paese, come in parte era già noto, è cioè tra Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia che hanno percentuali superiori alla media.

Il contagio odierno

Sono 515 nuovi positivi su 2189 tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi (23.5%). Nel percorso screening Antigenico sono stati invece effettuati 1225 test e sono stati riscontrati 76 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%. In totale sono stati testati 5229 tamponi: 3414 nel percorso nuove diagnosi e 1815 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,1%).

La provincia più colpita si conferma Ancona con 197 casi, quindi Pesaro-Urbino (122), Macerata (108), Ascoli (54), Fermo (24) e 10 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (59 casi rilevati), contatti in setting domestico (80 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (199 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (28 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 113 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

La situazione negli ospedali

Superata quota 50 mila (50.004) per quanto riguarda il totale di dimessi e guariti (+257). Ci sono tre ricoveri in più negli ospedali delle Marche (607), ma resta invariato il numero di pazienti nei reparti di terapia intensiva (75). Un ricovero in più in quelli di semi intensiva (159), due in più in quelli non intensivi (373). Sono 36 i pazienti nei Pronto Soccorso e 198 gli ospiti delle strutture territoriali.

I decessi

Sono undici le vittime registrate nelle Marche nelle ultime 24 ore, 6 delle quali in provincia di Ancona. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale così a 2096.