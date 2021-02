Delitto Rosina, arrestati figlia e nipote: coinvolto anche il marito

Dopo giorni di indagini, ecco la svolta sull’omicidio di Rosina Carsetti: arrestati dai carabinieri la figlia Arianna Orazi e il nipote Enea Simonetti. Per entrambi l’accusa è di concorso in omicidio volontario premeditato pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima. Per Arianna Orazi c’è anche l’accusa di maltrattamenti e di aver coordinato l’azione dei complici.

E tra i complici, secondo la Procura, figura anche il marito 79enne Enrico Orazi, ma non state ritenute necessarie misure cautelari. Rosina Carsetti era stata strangolata in casa a Montecassiano la sera della vigilia di Natale, in quello che i familiari avevano denunciato come un tentativo di rapina. tanto che tra le accuse c’è anche la simulazione di reato.

Le indagini finanziarie sono state portate avanti alla guardia di Finanza.

I dettagli verranno resi noti in una conferenza stampa dei carabinieri di Macerata, con il procuratore Giovanni Giorgio.

