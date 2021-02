Vaccini Covid per gli over 80: al via domani le prenotazioni – VIDEO

Verso la vaccinazione degli over 80 nelle Marche.

ANCONA – E’ scattato il conto alla rovescia: dalle 14 del 12 febbraio partono le prenotazioni per le persone con più di 80 anni della Regione Marche, tramite piattaforma on line o chiamando il numero verde per la vaccinazione anti Covid nelle Marche. L’obiettivo è vaccinare più di 124 mila persone entro aprile, con partenza il 20 febbraio in 15 siti dislocati sul territorio regionale. Ogni utente poi riceverà luogo e orario dell’appuntamento.

Le location. Fervono i preparativi per identificare le location più adatte rispetto a quelle annunciate dalla Regione durante la conferenza stampa di martedì scorso. Ad esempio a Pesaro non sarà Vitrifigo Arena ma al Centro sociale Monaldi, a Fabriano non sarà il Palaguerrieri ma la scuola primaria Aldo Moro, per il Fermano non il Fermo Forum ma l’ospedale di Montegranaro. Ad Ancona la vaccinazione dei nonni non sarà al Palarossini, che presentava anche barriere architettoniche per gli utenti più anziani ma alla tensostruttura di via Schiavoni, in zona centro commerciale della Baraccola.