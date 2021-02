Il contagio e la variante inglese: sorvegliata speciale la Provincia di Ancona

Il report giornaliero del Servizio Salute della Regione Marche.

ANCONA – Sorvegliata speciale la provincia di Ancona con 242 casi positivi scoperti nelle ultime 24 ore e l’ipotesi di microzone arancioni in particolare nei territori di Jesi e Castelfidardo per focolai riconducibili alla variante inglese del nuovo Coronavirus.

Il quadro del contagio nelle ultime 24 ore. Dal report giornaliero del Servizio Salute della Regione Marche emergono 530 casi positivi in Regione su 2614 tamponi molecolari effettuati (20,2% di incidenza) a cui vanno a sommarsi i 143 test positivi scoperti con i 1913 tamponi antigenici rapidi (incidenza del 7%) che poi verranno testati nuovamente con i molecolari.

Dove corre il contagio. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 530 (89 in provincia di Macerata, 242 in provincia di Ancona, 118 in provincia di Pesaro-Urbino, 28 in provincia di Fermo, 35 in provincia di Ascoli Piceno e 18 fuori regione).

I sintomatici sono l’11,5% dei tamponi totali. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (61 casi rilevati), contatti in setting domestico (108 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (169 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (36 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (29 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 107 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.