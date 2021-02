Crescono i casi più gravi, sette vittime in 24 ore

Crescono i ricoveri in terapia intensiva (+3) nelle Marche, nelle ultime 24 ore, seppure i ricoverati totali sono in diminuzione (-2). Complessivamente, sono 604 i degenti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali della regione. Lieve diminuzione anche nei pronto soccorso (-2) per 35 ricoverati.

Nel dettaglio, sono 75 (+3 in 24 ore) i ricoverati in terapia intensiva, 158 in semi intensiva (+1), 372 nei reparti non intensivi (-6).

In aumento i dimessi/guariti, a quota 49747 dall’inizio della pandemia, con un balzo di +326 rispetto al giorno precedente.

Verso i 2100 morti: sette nelle ultime ore

Sono sette le vittime registrate nelle ultime 24 ore: si tratta di 6 uomini e una donna. La vittima più giovane, un 65 enne di San Benedetto, la più anziana, un 91 enne di Colli del Tronto.

In totale sono 2085 i morti causa Covid19 dall’inizio della pandemia.